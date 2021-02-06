في ظل تفشي فيروس كورونا.. “لواء القدس الفلسطيني” يجري مراسم تشييع وحفل تأبين لـ46 من مقاتليه الذين قضوا بتفجير نفق ضمن مدينة حلب قبل نحو 5 سنوات

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن لواء القدس الفلسطيني الموالي للنظام السوري وروسيا، عمد صباح اليوم السبت إلى إجراء مراسم تشييع وحفل تأبين، لـ 46 من قواته ممن قتلوا في تفجير نفق ضمن حي جمعية الزهراء بالقسم الغربي من مدينة حلب، وذلك في الثالث من شهر أيار/مايو عام 2016، حيث كان لواء فجر الخلافة تبنى التفجير الدموي الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.

ومع مرور نحو 5 سنوات عاد لواء القدس اليوم ليقوم بحفل تأبين وإجراء مراسم تشييع، على أن يقوم الحفل في صالة الأسد الرياضية الواقعة بحي الجميلية ضمن مدينة حلب، والدعوة عامة لمن يريد المشاركة وفقاً لما أشار له لواء القدس، يأتي ذلك في ظل تفشي فيروس كورونا والأرقام الكبيرة التي تسجلها عموم المحافظات السورية ومنها حلب، بما يتعلق بأعداد الإصابات اليومية وحالات الوفيات.

وأشار المرصد السوري صباح اليوم، إلى أن مصادر طبية ضمن مناطق نفوذ النظام السوري أفادت تسجيل نحو 36 ألف إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد خلال الأيام الفائتة، وسط تسجيل 1335 حالة وفاة جديدة بالفيروس بالفترة ذاتها، ولايزال النظام السوري يكذب ويتستر عن الأرقام الحقيقة عبر إعلان عشرات الإصابات والوفيات بشكل يومي فقط، ويتم تسجيل الوفيات الكبيرة على أنها جرت بمرض “ذات الرئة”، وسط تفشي للفيروس في عموم المحافظات السورية.

ووفقاً لآخر إحصائيات المرصد السوري المستمدة من مصادر طبية موثوقة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، فإن أعداد المصابين بفيروس “كوفيد-19” بلغت نحو 277800 آلاف إصابة مؤكدة، تعافى منها أكثر من 99 ألف بينما توفي 13610 شخص.

يذكر أن الأعداد الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام السوري منذ دخول الجائحة إلى الأراضي السورية، هي 14267 إصابة، توفي منها 938، بينما بلغت حالات الشفاء 7892.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفاة 172 طبيب ضمن مناطق نفوذ النظام السوري متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا خلال عام 2020 الفائت، وثقهم المرصد السوري بالاسم.