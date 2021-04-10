في ظل “حملة الجولاني الترويجية” لمحاربة الإرهاب.. “تحرير الشام” تعتقل قيادي في تنظيم “حراس الدين” من الجنسية الليبية بريف حلب الغربي

في إطار محاولة زعيم “هيئة تحرير الشام” الترويج لنفسه بمحاربة الإرهاب ضمن مناطق سيطرته، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوة أمنية تابعة لـ”هيئة تحرير الشام” اعتقلت قيادي في تنظيم “حراس الدين” يدعى “أبو أحمد الليبي” وهو من حملة الجنسية الليبية، وذلك بعد مداهمة منزله في قرية السحارة بريف حلب الغربي، والجدير ذكره أن الليبي عمل سابقًا في صفوف “تحرير الشام” قبل أن ينشق عن صفوفها وينضم إلى تنظيم “حراس الدين” قبل نحو عامين ونصف.

وفي الـ 6 من أبريل/نيسان، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن القوة الأمنية التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” تواصل حملتها ضد “الجهاديين” في إدلب، حيث اعتقلت المزيد منهم خلال الساعات الفائتة بينهم “قاضي شرعي”، ليرتفع إلى نحو 12 تعداد الذين جرى اعتقالهم منذ مطلع الشهر الجاري.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد أشار في الـ 5 من أبريل /نيسان، إلى أن القوى الأمنية التابعة لهيئة “تحرير الشام” اعتقلت 6 جهاديين، بعد مداهمة منازلهم في كل من مدينة إدلب ومناطق القنية والحمامة واليعقوبية في ريف جسر الشغور غربي إدلب، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن عملية الاعتقال جرت مساء الأمس الأحد، ومن بينهم جهاديين من جنسيات غير سورية، جلهم يعملون ضمن تنظيم “حراس الدين” المتهم بولائه لتنظيم “القاعدة”.