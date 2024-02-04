في ظل غياب القانون والمحاسبة.. المجموعات الموالية لأنقرة تقطع 215 شجرة زيتون وتبيع 3 منازل في عفرين وريفها

محافظة حلب: أقدمت مجموعات مسلحة موالية لتركيا على قطع 80 شجرة زيتون في تل حمو التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين، و28 شجرة في قرية تل طوبل بريف عفرين.

وفي ناحية شران، جرى قطع 80 شجرة زيتون بشكل كلي و18 منها بشكل جزئي في قرية سينكا، و55 شجرة زيتون في منطقة واقعة ما بين قريتي دير صوان وشيل تعته، وقطع عدد من الأشجار في قرية مرساوا، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن ملكية هذه الأشجار تعود إلى سكان المنطقة، من بينهم هجروا قسرا إلى مناطق النزوح.

وفي انتهاك أخر، أقدم عنصر سابق من “جيش الإسلام” قبل أن ينضم على فصيل “أحرار الشرقية”، على بيع منزل في حي الأشرفية بمدينة عفرين، حيث يعود ملكية المنزل لمواطن من أهالي قرية قيبار بريف عفرين.

بالإضافة إلى ذلك، جرى بيع منزلين على الطريق المؤدي إلى قرية ترندة في جنوبي مدينة عفرين، من قبل عنصر سابق في “جيش الإسلام”، بمبلغ 900 دولار أمريكي لكل منزل.

وتتواصل الانتهاكات في منطقة “غصن الزيتون” الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، في ظل غياب القانون والمحاسبة، وسط استياء شعبي واسع.