في ظل غياب المحاسبة.. أجهزة الاستخبارات التركية تعتقل 6 مدنيين بينهم سيدة وشابة في عفرين

محافظة حلب: اعتقلت الاستخبارات التركية قبل أيام، سيدة في العقد الخامس من العمر، تنحدر من قرية شيخوتكا التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً، حيث جرى اقتيادها إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرها حتى اللحظة.

كما داهمت الشرطة العسكرية منزلاً في قرية ميركان التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، واعتقلت 3 مواطنين بينهم شابة تبلغ من العمر 25 عاماً، وسط حالة الرهب والخوف لدى أفراد العائلة، حيث جرى اقتيادهم إلى مقر تابع للشرطة العسكرية، دون معرفة أسباب الاعتقال، بينما لايزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة.

وأيضاً، اعتقلت الشرطة المدنية مواطناً في العقد الخامس من العمر، بعد عودته إلى مسقط رأسه في قرية عبودان التابعة لناحية بلبل بريف عفرين، قادما من مناطق النزوح القسري، دون معرفة التهمة الموجهة إليه، فيما يطالب العناصر ذويه فدية مالية لإطلاق سراحه، ولا يزال مصيره مجهولاً.

وتعرض مواطن أخر في العقد الثالث من العمر، للاعتقال من قبل الشرطة العسكرية في قرية عوكانلي التابعة لناحية بلبل بريف عفرين، بعد عودته إلى مسقط رأسه، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً، بينما لا يزال مصيرهم مجهولاً.

وتشهد منطقة عفرين وأريافها الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، بشكل يومي حملة اعتقالات تعسفية ضد المدنيين، وسط مصيرهم مجهول يلاحق كل من تعرض للاعتقال خلال الفترات السابقة، بينما الذين جرى الإفراج عنهم تم مقابل دفع فدى مالية وبمبالغ كبيرة.