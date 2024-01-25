في ظل غياب دور المنظمات الحقوقية والإنسانية في متابعة ملف المعتقلين.. استشهاد 6 مدنيين بينهم ناشط سياسي داخل سجون النظام منذ مطلع العام الجديد

في ظل غياب دور المنظمات الحقوقية والإنسانية في متابعة ملف المعتقلين.. استشهاد 6 مدنيين بينهم ناشط سياسي داخل سجون النظام منذ مطلع العام الجديد المرصد السوري يجدد مطالبته بالإفراج الفوري عن المعتقلين والكشف عن مصير المختطفين

تواصل قوات النظام وأجهزتها الأمنية في انتهاكاتها بحق المعتقلين والمغيبين قسرياً داخل سجونها، من حيث التعذيب النفسي والجسدي، وإهمال الحالة الصحية لدى المعتقلين، وسوء التغذية، في ظل غياب دور المنظمات الحقوقية والإنسانية في متابعة ملف المعتقلين والمغيبين في أقبية النظام، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد 6 مدنيا داخل سجون النظام منذ مطلع العام الجاري، بعد أن وثق المرصد السوري خلال عام 2023 استشهاد 53 مدنياً تحت التعذيب في سجون القوى العسكرية المتواجدة في سورية جلهم استشهدوا ضمن معتقلات النظام.

فيما يلي يستعرض المرصد السوري التفاصيل:

-5 كانون الثاني، استشهد شاب ينحدر من بلدة تلذهب التابعة لمنطقة الحولة في ريف حمص، تحت وطأة التعذيب، في سجن صيدنايا العسكري السيء صيت، بعد اعتقال دام لسنوات، حيث سلم جثة هامدة لذويه.

-5 كانون الثاني، استشهد مواطن من مدينة داريا بريف دمشق، تحت وطأة التعذيب في أقبية سجون النظام بعد اعتقاله من منزله قبل يومين في المدينة ذاتها.

يشار بأنه اعتُقل بتهمة تخلفه عن الخدمة الإلزامية، وأثناء اعتقاله حاول الهرب وسرعان ما تم إلقاء القبض عليه ليفارق الحياة في السجن تحت وطأة التعذيب.

-11 كانون الثاني، فارق الناشط السياسي عبدالله ماضي الحياة تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي في سجون النظام السوري بعد اعتقال 12 عاما، وينحدر “الماضي” مدينة القورية بريف دير الزور.

واعتقل “الماضي” وهو مهندس مدني، مرتين خلال حياته ونشاطه السياسي في حزب العمال الثوري، المرة الأولى نحو سنوات، أفرج عنه في عام 1998.

والمرة الثانية جرى اعتقاله مع صديقه له في العام 2012 في منطقة السلمية على يد عناصر المخابرات الجوية.

-12 كانون الثاني، فارق الحياة شاب ينحدر من بلدة بخعة بمنطقة القلمون، في إحدى مشافي العاصمة دمشق، بعد صراع مع مرض السل وتدهور حالته الصحية في سجن عدرا بريف دمشق، بعد اعتقاله عدة سنوات.

-14 كانون الثاني، استشهد مواطنان تحت وطأة التعذيب داخل أقبية النظام، في سجن صيدنايا العسكري سيء الصيت، بعد مضي نحو 13 سنة على اعتقالهما، وهما ينحدران من بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي الخاضعة لنفوذ قوات النظام والميليشيات الموالية لها.

وينبّه المرصد السوري لحقوق الإنسان من خطورة عدم احترام الاتفاقيات الدولية التي تنخرط فيها سورية، ويحذّر من مواصلة الاستهتار من قبل الأطراف المتصارعة بملف المعتقلين والمغيبين قسريا، ويدعو المجتمع الدولي إلى التحرّك للكشف عن مصير هؤلاء وفضح كل الأطراف المتواطئة.

ويشدّد المرصد على مساعيه المستمرة لإيلاء الملف الأهمية القصوى وإيصال صوت المعتقلين والمختطفين وأهاليهم إلى العالم، وينبّه من استخدام “قوانين مكافحة الإرهاب” لتبرير الاعتقال السياسي والحقوقي، ويدعو إلى زيارة مرافق الاعتقال في جميع أنحاء سورية، لاسيما سجون نظام بشار الأسد، للوقوف على حقيقة أوضاع المعتقلين ومعرفة مصير من ضاعوا أو قتلوا في غياهب السجون والمعتقلات.