في ظل فوضى انتشار السلاح التي تعم الأراضي السورية.. إصابة مواطن برصاص مسلحين في ريف السويداء

محافظة السويداء: أُصيب مواطن بعدة رصاصات، أطلقها مسلحون عشائريون في بلدة عرى بريف السويداء الغربي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري من المنطقة، جرى نقل المصاب إلى مشفى السويداء الوطني، دون معرفة أسباب ودوافع قيام العشائريين بإطلاق النار عليه.

وفي 14 مايو/أيار، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه على وقع الفوضى والفلتان الأمني الذي يعم الأراضي السورية، على المناطق اختلاف القوى المسيطرة عليها، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من المنطقة الجنوبية في سوريا، بأن بوقوع تبادل لإطلاق النار بين في بلدة القرية بريف السويداء الجنوبي الغربي، بين مجموعة من أبناء البلدة، وأخرى من العشائر، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، في حينؤ اندلع يوم أمس، خلاف مجهول الأسباب، بين عدد من المواطنين في قرية دير الشعير في ريف السويداء الشمالي الشرقي، تطور لحدوث تبادل لإطلاق نار، أدى إلى مقتل مواطن وإصابة آخر، كما أصيب رئيس لجنة “المبادرة الأهلية والمصالحة” في السويداء، إثر تعرضه لإطلاق نار قرب دوار الباسل في مدينة السويداء.