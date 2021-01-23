في ظل منع القوات التركية من إصلاح الأعطال في محطة علوك.. انقطاع متواصل لمياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها منذ 10 أيام

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: لاتزال المياه مقطوعة عن مدينة الحسكة وبعض المناطق بريفها، لليوم العاشر على التوالي، بسبب وجود عطل في محطة “علوك” بريف رأس العين “سري كانييه”، ومنع القوات التركية للعمال من الدخول لإصلاح الأعطال الكهربائية في المحطة.

وفي 18 يناير/كانون الثاني، أشار المرصد السوري إلى أن القوات التركية قطعت مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها الغربي مجدداً، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن محطة علوك بريف رأس العين، بعد زيادة عدد الآبار في المحطة، في حين تعمل الإدارة الذاتية على ايصالها بخط كهرباء جديد من مدينة الطبقة، كما منعت القوات التركية العمال من الدخول إلى المحطة منذ أمس، دون معرفة الأسباب.