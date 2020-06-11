في ظل نشاط “تنظيم الدولة” المتصاعد ضمن مثلث حلب – حماة – الرقة.. قوات النظام تواصيل تمشيط المنطقة بإسناد جوي و34 حصيلة قتلى الطرفين خلال أقل من 24 ساعة

واصلت طائرات النظام الحربية استهدافها لمناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في ناحية عقيربات ببادية حماة الشرقي، بالتزامن مع تمشيط قوات النظام والمسلحين الموالين لها لمنطقتي الرويضة وجنى العلباوي بحثاً عن خلايا من التنظيم، عقب الهجوم العنيف الذي نفذه الأخير يوم أمس الأربعاء، وفي السياق ذاته، وثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات خلال الـ 24 ساعة الفائتة، حيث ارتفع تعداد قتلى عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى 21، بينما ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى 13، جدير بالذكر أن التنظيم ينشط بشكل كبير جداً في مثلث حلب – حماة – الرقة ضمن البادية السورية

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، إلى ما لا يقل عن 552 قتيل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ127 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة ومواطنة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 212 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.