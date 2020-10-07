في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق نفوذ “قسد”.. مجهولان يحاولان اغتيال عنصر سابق في “أشبال الخلافة” بريف دير الزور 

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، عنصراً سابقاً في تنظيم “الدولة الإسلامية”، في مدينة البصيرة الخاضعة لنفوذ “قسد” بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية أفرجت عنه في وقت سابق بعد اعتقاله لمدة عام، لانتمائه إلى “أشبال الخلافة” التابعة للتنظيم.

وأصيب مواطن بجروح خطيرة، قبل قليل، جراء استهدافه من قبل مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية في بلدة الشحيل بريف دير الزور.

والجدير بالذكر أن المواطن يعمل عضواً في المجلس المدني لبلدة الشحيل، فيما تشهد مناطق دير الزور الخاضعة لنفوذ “قسد” انفلاتاً أمنياً ونشاطاً لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، أمس، بأن عنصرين من تنظيم “الدولة الإسلامية” يحملان أسلحة رشاشة تجولا في شوارع مدينة البصيرة بالريف الشرقي من محافظة دير الزور، وأبلغوا النساء اللواتي يعملن ضمن المحال التجارية بضرورة “الالتزام باللباس الشرعي” على حد وصفهم، وحذروهم من مخالفة الأوامر.