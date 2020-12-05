في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف دير الزور.. مجهولون يقتلون عنصراً في قوى الأمن.. وآخرون يهددون طبيباً لإجباره على دفع “الزكاة”

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قَتل مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، ظهر اليوم، عنصراً في قوى الأمن الداخلي التابع لـ”قسد”، بالقرب من قرية السجر بريف دير الزور الشمالي، وهتف المسلحون بالتكبيرات قبل أن يلوذوا بالفرار على دراجاتهم النارية إلى جهة مجهولة.

على صعيد متصل، هدد 4 عناصر يستقلون دراجات نارية، طبيباً في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، وطالبوه بدفع “الزكاة”، بعد أن أطلقوا عيارات نارية على منزله بشكل مباشر.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 608 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 211 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 393 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.