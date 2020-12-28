في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. مسلحون يغتالون مواطناً في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر على جثة مواطن مقتولاً بطلق ناري بالرأس في بلدة السوسة بريف دير الزور، دون ورود تفاصيل إضافية.

وفى سياق ذلك، تبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” مقتله، بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 625 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 221 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 401 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.