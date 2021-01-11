في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. اغتيال 3 بينهم قيادي سابق في الجيش الحر وعنصر في “الأسايش” في ريف دير الزور 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، مساء اليوم، 3 أشخاص داخل سيارة “بك آب” بالقرب من المركز الثقافي في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً على الفور، وهم: قيادي سابق في الجيش الحر، والآخر قيادي في قوى الأمن الداخلي “الأسايش” التابعة لـ”قسد”، والثالث من أبناء محافظة دير الزور ويقيم في مدرسة ابريهة.

وتشهد مناطق ريف دير الزور نشاطاً متزايداً لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تستهدف عسكريين ومدنيين في المنطقة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 645 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 228 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 413 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.