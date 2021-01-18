في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق “قسد”.. أهالي يعثرون على جثة رجل ملقاة في بادية دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر الأهالي على جثة رجل مجهول الهوية مكبلة اليدين وعليها آثار تعذيب، في أحد أكواخ البادية قرب قرية الحجنة بريف مدينة البصيرة شرقي دير الزور، دون ورود معلومات إضافية.

ويأتي ذلك، في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

وكان المرصد السوري قد رصد، اليوم، عملية اغتيال طالت أحد عناصر قوى الأمن الداخلي “الأسايش” جراء إطلاق النار عليه من مسدس “كاتم للصوت” من قِبل ملثمان يستقلان دراجة نارية في قرية الصبحة بريف ديرالزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 650 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 231 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 415 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.