في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. مجهولون يغتالون عنصرًا في “قسد” في ريف دير الزور

في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. مجهولون يغتالون عنصرًا في “قسد” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق مسلحون مجهولون النار على عنصر في قوات سوريا الديمقراطية من أبناء بلدة حطلة شمال مدينة دير الزور، اليوم، في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى مقتله.

ويأتي ذلك، في إطار استمرار الفوضى وانتشار خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “قسد”.

وكان المرصد السوري قد وثّق، أمس، مقتل سيدة وإصابة زوجها جراء استهدافهما من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع “فان”، في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 665 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 240 مدنياً، من بينهم 17 طفل و 12 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 420 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.