في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. العثور على جثة لاجئ عراقي ضمن “دويلة الهول”

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثرت قوى الأمن الداخلي على جثة لاجئ من جنسية عراقية في القسم الأول من مخيم الهول بريف الحسكة، مقتولًا من قبل مسلحين مجهولين بعدة طلقات نارية في الرأس والصدر والبطن.

ويأتي ذلك، في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل المخيم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، عملية قتل جديدة ضمن مخيم الهول أقصى جنوب شرق الحسكة مساء الأمس، والذي يشهد فلتانًا أمنيًا كبيرًا، حيث عُثر على جثة شاب من أبناء محافظة حلب مقتولا بواسطة طلق ناري في القسم الخامس من مخيم “الهول”.

وأشار المرصد السوري في 5 الشهر الجاري، إلى عملية قتل جديدة ضمن مخيم الهول أقصى جنوب شرق الحسكة والذي يشهد فلتانًا أمنيًا كبيرًا، حيث عثرت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” على جثة لاجئ عراقي يعمل مخبر لديها، مقتولاً بواسطة 5 رصاصات ضمن القسم الأول من المخيم.

وكان المرصد السوري قد رصد في في الثاني من الشهر الجاري، عملية قتل جديدة في مخيم “الهول” راح ضحيتها عنصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، حيثُ عُثر عليه مقتولاً بطلق نار بالرأس ومفصول الرأس عن الجسد في ذات الوقت، ضمن القسم الخامس من المخيم الذي يشهد استمراراً بالفلتان الأمني.