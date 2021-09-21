في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. مجهولون يغتالون عنصر سابق في مجلس دير الزور العسكري في مدينة البصيرة 

محافظة دير الزور: قتل مواطن وهو عنصر سابق في “مجلس دير الزور العسكري”، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، قبل قليل، جراء استهدافه مع عائلته بالرصاص، من قبل مسلحين مجهولون عند دوار الساعة في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

ويأتي ذلك في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تستهدف مدنيين وعسكريين في القوات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 798 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 287 مدنياً، من بينهم 18 طفل و15 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 507 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.