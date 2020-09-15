في ظل نقص الرعاية وتدهور الواقع الصحي في شمال غرب سورية.. 77 مصاباً جديدا بـ”كورونا اليوم.. وارتفاع العدد الكلي إلى 422 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تضاعف عدد الإصابات في شمال غرب سورية، خلال الأيام القليلة الفائتة، وتفشي الوباء بين المواطنين في ظل تدهور الوضع الصحي، ونقص الرعاية الصحية داخل المراكز الطبية.

وسجلت السلطات الصحية، اليوم، 77 إصابة جديدة، 53 حالة في ريف محافظة حلب الخاضع لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، و 24 إصابة في محافظة إدلب، كما تم تسجيل 11 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 114 حالة.

وسجلت السلطات الصحية، أمس، 80 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 422 شخصاً، بينهم أطباء وكوادر طبية.

وكان المرصد السوري وثق، في آب الفائت، أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب، وتوفيت حالة أخرى في بلدة صوران بريف حلب الشمالي خلال الشهر ذاته.

ووثق المرصد السوري وفاة طبيب، كان مصابا بفيروس “كورونا”، في ريف حلب الشمالي الخاضع لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

وأصدرت “حكومة الإنقاذ” تعميماً تطالب من خلاله، إغلاق صالات الأفراح وأماكن الألعاب الجماعية، والمسابح العامة، والمعاهد التعليمية الخاصة، وإغلاق الملاعب والصالات الرياضية، إضافة إلى تحديد عمل المطاعم اقتصار دورهم على تقديم الوجبات الخارجية فقط.