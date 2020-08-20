في ظل هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” المتواصلة.. ميليشيا “حزب الله” العراقي تحصن مواقعها في بادية الميادين شرقي دير الزور

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن ميليشيا “حزب الله” العراقي عمدت مجدداً، إلى تدشيم وتحصين مواقعها في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث قامت برفع سواتر ترابية وحواجز اسمنتية قرب نقاط تمركزها في بادية المنطقة، يأتي ذلك في ظل الهجمات المتكررة بشكل متصاعد لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضد عناصر ومجموعات تابعة للإيرانيين والميليشيات الموالية لها بالإضافة لقوات النظام.

ووثّق المرصد السوري، أمس الأول، مقتل ضابط وأصابة 3 آخرين من القوات الروسية بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، استهدفت رتل روسي على طريق فرعي بالقرب من مدينة دير الزور.

وتسيطر قوات النظام والميليشيات الإيرانية على المنطقة، وتعد بؤرة لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تنفذ هجمات وكمائن ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، بوقوع مجموعة تابعة لميليشيا “الدفاع الوطني” الموالية لقوات النظام، مؤلفة من نحو 50 عنصرا، في حقل ألغام ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن 6 عناصر فقدوا مساء أمس الاثنين ضمن البادية، لتقوم مليشيا الدفاع الوطني بإرسال عشرات العناصر للبحث عنهم اليوم الثلاثاء، حيث وقعت المجموعة ضمن حقل ألغام ضمن الكمائن المتواصلة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية.

ووثق المرصد السوري مقتل 8 عناصر في انفجار الألغام، بالإضافة لإصابة آخرين بجراح متفاوتة.