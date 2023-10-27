في عاشر استهداف منذ العدوان على غزة.. الميليشيات الإيرانية تستهدف أكبر قواعد القوات الأميركية في سورية بالصواريخ

في عاشر استهداف منذ العدوان على غزة.. الميليشيات الإيرانية تستهدف أكبر قواعد القوات الأميركية في سورية بالصواريخ

استهدفت الميليشيات التابعة لإيران فجر اليوم الجمعة، بالقذائف الصاروخية قاعدة حقل العمر النفطي التابعة للتحالف الدولي بريف دير الزور، حيث سقطت 6 صواريخ، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، ويعد هذا الاستهداف هو العاشر من نوعه على قواعد التحالف الدولي في دير الزور والحسكة من قبل الميليشيات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتوزعت الاستهدافات على النحو التالي: ، 2 على قاعدة التنف، و3 على قاعدة حقل العمر النفطي، و2 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 1 على قاعدة خراب الجير برميلان، و1 على قاعدة الشدادي.

وكانت الميليشيات الإيرانية استهدفت بالقذائف مساء أمس قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور، كما استهدفت أيضاً قاعدة “التحالف الدولي” في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي بصاروخين اثنين، ولا معلومات عن خسائر بشرية.