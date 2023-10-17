في عملية أمنية لقوات مكافحة المخدرات.. اعتقال 10 أشخاص من مروجي وتجار المخدرات في مدينة الرقة

محافظة الرقة: نفذت وحدات مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، خلال الساعات الفائتة عملية أمنية في شارعي المعتز والمنصور في مدينة الرقة، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، واعتقلت حلال العملية 10 أشخاص من مروجي وتجار المخدرات، وسط إطلاق النار في الأجواء منعا من فرار المطلوبين، حيث جرى اقتيادهم إلى المراكز الأمنية دون معرفة مصيرهم.

وكثفت واحدت مكافحة المخدرات من عملياتها الأمنية ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، بعد أن عمدت أجندات وجهات خارجية على إغراق المنطقة بالمواد المخدرة، لبث الفوضى وضرب الاستقرار في المنطقة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إلى عملية أمنية نفذتها قوات مكافحة المخدرات التابعة لـ “الأسايش”، بعد منتصف ليل الأحد- الاثنين، واشتبكت مع مجموعة من تجار ومروجي المخدرات في مدينة القامشلي، بعد مطاردتهم في أحياء المدينة، أسفرت عن اعتقال عدد من تجار، جرى اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية في المدينة، دون معرفة مصيرهم.