على خلفية محاولة اعتقال عنصر من الدفاع الوطني بسبب حوزته للمخدرات.. اشتباكات مسلحة بين الأخيرة والأمن الجنائي بدير الزور

محافظة الرقة: ألقت وحدات مكافحة الأرهاب التابعة “لقسد”، وبدعم جوي من طيران ” التحالف الدولي”، القبض على المدعو “مُهنَّد الدندح” الملقّب بـ”أبو مُحمَّد الموحِّد”، الذي كان يعمل على نقل المعلومات الاستخباراتيّة لخلايا “تنظيم الدولة الإسلامية”، لاستهداف مواقع عسكريّة ومدنية ضمن مناطق نفوذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كما تم ضبط كمية من الأسحلة والثبوتيات الورقية، أثناء مداهمة مخبأه في مدينة الرقة.

وأشار المرصد السوري، في 17 من تشرين الأول الجاري، تنفيذ قوات سوريا الديمقراطية ، وبحماية جوية من قبل طيران حربي لـ “التحالف الدولي”، عملية أمنية ضد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في حي الشبكة بمدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت شخصين بتهمة التعامل مع “التنظيم”، حيث جرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهما.