في عملية أمنية.. اعتقال 7 أشخاص بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات داخل مخيم الهول

محافظة الحسكة: داهمت وحدات أمنية خاصة تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” قطاعات داخل مخيم الهول الواقع في أقصى جنوب شرق الحسكة، واعتقلت 7 أشخاص بتهمة الانتماء إلى خلية تابعة تنظيم “الدولة الإسلامية” والتخطيط لتنفيذ عمليات داخل المخيم، وجاء ذلك بعد رصد ومتابعة تحركاتهم، وتم اقتيادهم إلى جهة أمنية لدى القوات المداهمة.

وتعتبر هذه العملية الثالثة من نوعها في خلال 24 ساعة تنفذها وحدات أمنية ضمن مناطق نفوذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بعد تزايد تحركات “التنظيم” في مناطقها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، مداهمة دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية قرية الزر بريف دير الزور الشرقي بحثا عن مطلوب بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وأسفرت العملية عن اعتقال المطلوب واقتياده إلى مركز أمني لدى “قسد”، بعد تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

كما اعتقل 6 آخرون بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في عملية أمنية نفذتها “قسد” في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي بعد تطويق البلدة، وتم اقتيادهم إلى مركز أمني لدى الجهة المداهمة.