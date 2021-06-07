في عملية أمنية.. “قسد” تقتل 5 عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف الحسكة

في عملية أمنية.. “قسد” تقتل 5 عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: قُتل 5 من عناصر خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، بينهم عناصر من جنسية عراقية، في عملية أمنية لـ”قسد” في الشدادي بريف الحسكة.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان قوات مكافحة الإرهاب التابعة لـ”قسد” اعتقال أمير في تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة ذاتها.

وكانت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لـ”قسد” قد نفذت، في 3 حزيران، عملية أمنية في قرية بلالية التابعة لناحية الشدادي بريف الحسكة، واعتقلت أحد أمراء تنظيم “الدولة الإسلامية”، وصادروا سلاحه وجهاز هاتف وعدد من الوثائق التي كانت لديه.