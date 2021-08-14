في عملية مشتركة لـ”التحالف الدولي” والقوات الخاصة التابعة لـ”قسد”..اعتقال أمير في تنظيم “الدولة الإسلامية” عراقي الجنسية في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: نفذت قوات “التحالف الدولي” عملية أمنية مشتركة مع القوات الخاصة التابعة لـ”قسد” في ريف دير الزور الغربي، حيث داهمت القوات منزلًا يستأجره أمير في تنظيم “الدولة الإسلامية” عراقي الجنسية، في بلدة محيميدة، وشاركت في العملية أربع مروحيات وطائرة حربية.

ووفقًا للتفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فقد هبطت مروحيتين وانتشر الجنود على الأرض واعتقلوا الأمير في التنظيم بعد أن اشتبكوا معه نحو 40 دقيقة، في حين فجروا المنزل قبل مغادرتهم المنطقة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إلى أن قوات سوريا الديمقراطيّة برفقة “التحالف الدولي” ألقت القبض على قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال عملية إنزال جوي على منزله في بلدة أبو خشب بريف دير الزور الشمالي.

ووفقًا لمصادر أمنية فإن القيادي كان يعمل على الترويج للتنظيم وأفكاره إعلاميًا، ويسهل تنقل عناصر التنظيم في المنطقة، بالإضافة لامتلاكه أسلحة وذخائر.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 5 آب الجاري، مداهمة قوات “التدخل السريع” ضمن قوات سوريا الديمقراطية، منزلاً في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، بدعم من طيران “التحالف الدولي”، حيث جرى اعتقال شخص من تنظيم “الدولة الإسلامية” ومصادرة أسلحة كانت بحوزته.