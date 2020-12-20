في عملية أمنية مشتركة مع “التحالف الدولي”.. “قسد” تعتقل 3 بينهم قيادي سابق من تنظيم “الدولة الإسلامية” بريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات “قسد” مدعومة بمروحيات تابعة لـ”التحالف الدولي”، اعتقلت عنصرين سابقين في تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية ابريهة بريف دير الزور، بالتزامن مع اعتقال قيادي سابق في “التنظيم” من منزله في القرية ذاتها، وبذلك يرتفع عدد المعتقلين من منتسبي تنظيم “الدولة الإسلامية” السابقين إلى 3 بينهم قيادي سابق، خلال المداهمة في قرية ابريهة اليوم.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، بأن قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات تابعة لـ “التحالف الدولي”، اعتقلت قيادي سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد مداهمة منزله الواقع في قرية ابريهه بريف دير الزور الشرقي.

ورصد المرصد السوري، في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عملية مداهمة لقوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بمروحيات “التحالف الدولي”، طالت عدة منازل في بلدة الشحيل، شرقي دير الزور، واعتقلت خلالها ثلاث أشخاص، بينهم مسؤول سابق في قوات “الدفاع الذاتي”، يُديرون أحد المعابر النهرية التي تستخدم للتهريب بين مناطق “قسد” ومناطق النظام بين ضفتي الفرات في بلدة الشحيل.