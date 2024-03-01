في عملية إنزال جوي.. اعتقال 9 أشخاص بتهمة الانتماء لخلايا “التنظيم” في ريف دير الزور الشمالي

محافظة دير الزور: نفذت قوات “التحالف الدولي” بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية، عملية إنزال جوي بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة، في بلدة الحريجي بريف دير الزور الشمالي، بعد تطويق المنطقة، واعتقلت خلال العملية 9 أشخاص بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك في ظل مواصلة “التحالف الدولي” و”قسد” عمليات أمنية في مناطق متفرقة في شمال شرق سوريا لملاحقة فلول “التنظيم”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 23 شباط الفائت، بأن قوات مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية بدعم من قوة تابعة لـ”لتحالف الدولي” نفذت عملية أمنية تمكنت من خلالها إلقاء القبض على عنصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية أبو النيتل شرق مدينة ديرالزور.

وبحسب مصادر المرصد السوري فإن العنصر كان يعمل على تنفيذ عمليات أمنية ضد مؤسسات مدنية وعسكرية ضمن مناطق سيطرة “قسد” كما ضبط بحوزته كمية من الأسلحة.