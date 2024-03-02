في عملية انغماسية.. مقتل عنصر بهيئة تحرير الشام في ريف اللاذقية الشمالي

قتل عنصر بهيئة تحرير الشام، في عملية انغماسية نفذتها “الهيئة” قبل قليل، على محور نحشبا في منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”، كما قتل وأصيب عدد غير معروف من عناصر قوات النظام في العملية.

وبذلك، يرتفع إلى 81 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 86 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 34 من العسكريين 49 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 11 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

– 46 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 19 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر