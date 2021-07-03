في عملية تسلل لعناصر مجلس منبج العسكري.. مقتل وإصابة 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا شرقي حلب

محافظة حلب: قُتل عنصر وأصيب 5 آخرون من الفصائل الموالية لتركيا، بعضهم جراحهم خطيرة، في عملية تسلل لعناصر مجلس منبج العسكري المنضوي تحت قيادة “قسد”، على مواقع الفصائل الموالية لتركيا، على محور قرية بصلجة جنوب الغندورة في ريف حلب الشرقي.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، قصفًا صاروخيًا مكثف نفذته الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، استهدف ناحية العريمة الغربي والشمالي في الريف الغربي لمدينة منبج، تزامن ذلك مع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة اندلعت على محاور الدندنية والجاموسية بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات “مجلس منبج العسكري” من جهة أُخرى، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.