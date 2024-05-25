في عملية تسلل لقوات مجلس منبج العسكري.. قتيلان وجرحى من الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب

محافظة حلب: قتل عنصران من فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا وأصيب آخرون بجراح، في عملية تسلل نفذتها قوات مجلس منبج العسكري المنضوي تحت قيادة “قسد”، خلال الساعات الفائتة، على مواقع لفصائل “الجيش الوطني” ضمن مناطق “درع الفرات” في الجهة المقابلة لقرية التوخار بريف منبج شرقي حلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصد في 21 أيار الجاري، اندلاع اشتباكات مسلحة بين فصائل من “الجيش الوطني” الموالي لتركيا من طرف، وعناصر من قوات النظام ومجلس منبج العسكري المنضوي تحت راية قسد من طرف آخر في قرية الدندنية في ريف منبج شرقي حلب بعد هجوم الفصائل استهدف نقطة لقوات المجلس ونقطة أخرى لقوات النظام سبقه استهداف مسيّرة تركية لنقطة مجلس منبج العسكري.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل عنصر من قوات النظام وآخر من مجلس منبج العسكري وإصابة 3 آخرين من عناصر المجلس.