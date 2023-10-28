في عملية تسلل للفصائل الموالية لأنقرة.. أسر عنصر من القوات الكردية على محور بريف حلب الشمالي

في عملية تسلل للفصائل الموالية لأنقرة.. أسر عنصر من القوات الكردية على محور بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: نفذ كل من فصلي “فرقة الحمزة” ” سليمان شاه” المعروف بـ “العمشات” فجر اليوم، عملية تسلل على محور مياسة التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى أسر عنصر من القوات الكردية وسط معلومات عن سقوط جرحى.

وتشهد محاور بريف حلب الشمالي قصف واشتباكات متبادلة بين القوات الكردية والنظام السوري من جهة، وبين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، بشكل شبه يومي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد اليوم، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي بينه وعقيبة بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري.