في عملية تصفية جديدة.. مقتل وإصابة اثنين برصاص مجهولين في مدينة حماة

محافظة حماة: شهد حي الحسنيات قرب البحرة وسط مدينة حماة عملية تصفية جديدة، حيث أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة من نوع “سنتافيه”، على إطلاق النار بشكل مباشر على اثنين كانا عنصرين سابقين في النظام البائد ممن خضعوا لعمليات تسوية أمنية، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح متفاوتة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من حوادث التصفية التي تشهدها محافظة حماة، وسط تصاعد حالة الغموض حول هوية المنفذين وخلفيات هذه الهجمات.

وبذلك، بلغ عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة 565 أشخاص، هم: 544 رجل، 14 سيدات، و 7 أطفال، وتوزعوا على النحو التالي:

– دمشق: 18، هم: (18رجال، 0 سيدة)، 4 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– ريف دمشق: 53 هم: ( 52 رجلًا، 1 سيدة)، 6 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حمص:210 هم: (197 رجلاً، 10 سيدة و3طفل)، 84 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حماة:108 هم: (106 رجل، 1 سيدة، 1 طفل)، 41 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– اللاذقية:41 هم: (38 رجل، 1 سيدة، وطفلان)، 23 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حلب: 33 هم: (33 رجل، 0 سيدة)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– طرطوس: 58 هم: (56 رجل، 1 سيدة ، 1 طفل)، 37 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– إدلب: 14 هم: (14 رجال)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– السويداء: 2، هم: (2 رجال)، 1 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– درعا:24 هم: (24 رجل).

– دير الزور: 4 هم: (4 رجال).