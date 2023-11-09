في عملية جديدة بإطار التصعيد.. مقتل 3 من ميليشيات موالية لإيران وروسيا في هجوم للتنظيم ضمن بادية حمص

في عملية جديدة بإطار التصعيد.. مقتل 3 من ميليشيات موالية لإيران وروسيا في هجوم للتنظيم ضمن بادية حمص

محافظة حمص: قتل 3 من ميليشيا موالية لإيران وأخرى لروسيا في هجوم جديد نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الساعات الفائتة على مواقع وتمركزات تابعة لميليشيا لواء القدس الفلسطيني المدعوم من روسيا وميلشيا فاطميون الأفغانية المنتشرة في شرقي مدينة تدمر وصولا إلى مدينة السخنة، كما أسفر الهجوم عن سقوط جرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الوطني في تدمر لتلقي العلاج.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 521 قتيل منذ مطلع العام 2023، هم:

31 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” قتلوا باشتباكات مع قوات النظام واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

326 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 41 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، قتلوا في 135 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

و164 مواطناً بينهم امرأة بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 48 عملية في بادية حمص، أسفرت عن 122 قتيل من العسكريين بينهم 16 من الميليشيات التابعة لإيران، و88 مدنياً بينهم مواطنة، و7 من التنظيم.

– 12 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن 32 قتيل من العسكريين، و3 قتلى من التنظيم وواحد مدني.

– 52 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 127 عسكريين بينهم 20 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، و19 من المدنيين

– 18 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 53 مدنيين و37 من العسكريين بينهم 5 من الميليشيات التابعة لإيران، و7 من التنظيم.

– 4 عمليات في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين بينهم عنصران للفرقة 25، و3 مدنيين.

– 1 في بادية السويداء أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.