في عملية جديدة.. مسلحون يغتالون تاجر ومروج المخدرات في درعا البلد

في عملية جديدة.. مسلحون يغتالون تاجر ومروج المخدرات في درعا البلد

محافظة درعا: قتل أحد تجار ومروجي المخدرات، في العقد السادس من العمر، جراء استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين في درعا البلد بريف درعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 427 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 343 شخصا، هم:

– 121 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 26 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 146 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

-24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.