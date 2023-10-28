في عملية مداهمة.. عناصر دورية تابعة لـ “قسد” تعتقل شخص بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: داهم عناصر دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية خلال الساعات الفائتة، بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي، واعتقل خلال المداهمة شخص، دون معرفة أسباب ودوافع اعتقاله، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة، دون معرفة مصيره.

وفي 24 تشرين الأول الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية مداهمة من قبل عناصر دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي، استهدفت المتورطين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، واعتقلت 8 أشخاص من أبناء البلدة، جرى اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية لـ “قسد”، دون معرفة مصيرهم.

كما اعتقلت 3 أشخاص في منطقة أبو خشب بريف دير الزور الغربي، من قبل عناصر دورية تابعة لـ “قسد” بتهمة التهريب البشر إلى مناطق الفصائل الموالية لأنقرة.