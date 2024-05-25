في عملية مداهمة لقوات “الكوماندوس”.. اعتقال شخصين في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: داهمت قوات “الكوماندوس” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية منزلاً في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، منتصف ليل الجمعة- السبت، واعتقلت شخصين من نازحي بلدة البوليل، لأسباب مجهولة، وجرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهما.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية انتشارا واسعا للفلتان الأمني، نظرا لمحاولات الميليشيات الإيرانية في إثارة الفوضى والبلبلة في منطقة عبر مسلحين محليين من جهة، وانتشار خلايا “التنظيم” من جهة أخرى.

وفي 20 أيار الجاري، أفرجت قوات سوريا الديمقراطيّة عن 7 موقوفين من أبناء قرية الحوايج شرقي ديرالزور، بعد اعتقال دام قرابة الأسبوع، للاشتباه بتورطهم بالمشاركة بهجمات ضدها مع المسلحين المحليين، في حين لم تثبت إدانتهم وأنكروا التهم الموجهة إليهم.