في عملية مشتركة بين قوات مكافحة الإرهاب و”التحالف الدولي”.. اعتقال قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية” بريف الرقة الغربي

في عملية مشتركة بين قوات مكافحة الإرهاب و”التحالف الدولي”.. اعتقال قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية” بريف الرقة الغربي

محافظة الرقة: أفادت مصادر المرصد السوري، باعتقال قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية”، بعد مقاومته، في عملية أمنية تابعة لقوات مكافحة الإرهاب، وبمشاركة طائرات مروحية تابعة لقوات “التحالف الدولي”، ترافق ذلك تبادل إطلاق النار بين الطرفين، استمر قرابة الساعة، في منطقة التي تبعد نحو 14 كيلومتر غربي الرقة، في مزارع يعرب، بالقرب من المخيمات العشوائية على الطريق الواصل بين مدينتي الطبقة والرقة.

وجاءت العملية، بعد رصد تحركات القيادي في منطقة المخيمات التي تأوي نازحين من تدمر والسخنة وحلب وحماة، حيث يتخفى قادة وخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بين نازحي تلك المخيمات.

كما سمع دوي انفجارات في المنطقة، وسط تحليق لطائرات مروحية بشكل مكثف في أجواء مدينتي الطبقة والرقة والطريق الواصل بينهما، تزامنا مع عملية الإنزال.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء أمس، بأن “التحالف الدولي” نفذ عملية إنزال جوي لاعتقال خلية بتنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف الرقة، بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سورية الديمقراطية، في ريف الرقة الغربي.