في عمليتين أمنيتين للتحالف وقسد.. اعتقال “أميرين” ضمن تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريفي دير الزور الشرقي والشمالي

محافظة دير الزور: أفادت مصادر المرصد السوري، باعتقال أميرين ضمن تنظيم “الدولة الإسلامية” في عملية أمنية مشتركة بين قوات “التحالف الدولي” وقوات الخاصة التابعة لـ “الأسايش”، استهدفت منطقتين الشحيل وأبو النيتل في ريفي دير الزور الشرقي والشمالي، بتاريخ 14 تشرين الأول الجاري.

وجاء ذلك، بعد متابعة ورصد تحركاتهما في مناطق سيطرة “قسد” في شرق الفرات.

وأكدت المصادر، بأن أحدهما مسؤول عن تمويل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية، كما أنهما مسؤولان عن تنفيذ عمليات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الأسلحة ومخازن، حيث جرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، إلى عملية إنزال جوي نفذتها قوات “التحالف الدولي” وبمشاركة قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الحاوي التابعة لبلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وسط توجيه انذار عبر مكبرات صوتية بتسليم أنفسهم.

وأكدت مصادر المرصد السوري، بأن خلال العملية اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات المداهمة وبين مطلوبين، كما دوت انفجارات عدة في المنطقة المستهدفة.

وانتهت العملية باعتقال ٦ أشخاص، بتهمة انتمائهم لخلايا تنظيم ” الدولة الإسلامية”، جرى اقتيادهم إلى المراكز الأمنية دون معرفة مصيرهم.