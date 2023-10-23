في عمليتين أمنيتين.. اعتقال 10 بينهم 6 من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية بريفي دير الزور الشرقي والغربي

محافظة دير الزور: نفذت وحدات أمنية خاصة تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، عملية أمنية خلال الساعات الفائتة، في ريف دير الزور الغربي، واعتقلت 6 أفراد من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، مسؤولين عن الاغتيالات والاستهدافات ضد القوى العسكرية العاملة في المنطقة، كما عثر بحوزتهم على كميات من الأسلحة والذخائر.

كما داهمت دورية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، فجر اليوم منزلاً في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت 4 أشخاص من عائلة واحدة، دون معرفة التهم الموجهة إليهم، حيث جرى اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية دون معرفة.

وتشهد مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية عمليات أمنية مكثفة، وبدعم من قوات “التحالف الدولي”، لملاحقة فلول تنظيم “الدولة الإسلامية” ولاسيما في مناطق شرق الفرات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 17 تشرين الأول الجاري، بقيام قوات سوريا الديمقراطية، وبحماية جوية من قبل طيران حربي لـ “التحالف الدولي”، عملية أمنية ضد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في حي الشبكة بمدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت شخصين بتهمة التعامل مع “التنظيم”، حيث جرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهما.