في عمليتين أمنيتين.. “قسد” تعتقل 7 أشخاص بتهمة الانتماء لـ”التنظيم” في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: داهمت دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية قرية الزر بريف دير الزور الشرقي بحثا عن مطلوب بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وأسفرت العملية عن اعتقال المطلوب واقتياده إلى مركز أمني لدى “قسد”، بعد تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

كما اعتقل 6 آخرون بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في عملية أمنية نفذتها “قسد” في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي بعد تطويق البلدة، وتم اقتيادهم إلى مركز أمني لدى الجهة المداهمة.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” تحركات نشطة من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على الرغم من العمليات الأمنية التي تنفذها في المنطقة.

وفي الـ 28 من تموز الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل عنصرين في تنظيم “الدولة الإسلامية”، بعد اشتباكات مسلحة دارت بينهم وبين قوات “التحالف الدولي” التي نفذت عملية إنزال جوي بالتعاون مع قوات مكافحة الإرهاب في “الإدارة الذاتية” لإلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، في منطقة الكرامة في ريف الرقة.

كما جرى اعتقال اثنان آخران، وأفرج عنهما لاحقا بعد اقتيادهما إلى النقطة التابعة للاستخبارات الأمريكية في الفرقة 17، و يشار بأنهم من أبناء مدينة الموحسن في ريف دير الزور الشرقي ويتهمون بارتكاب جرائم بحق الأهالي سابقاً.