في عمليتين منفصلتين.. التحالف الدولي برفقة قسد يعتقلان رجلين اثنين بريف الحسكة الجنوبي

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوات من التحالف الدولي برفقة دوريات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت شخص لديه محل “صرافة وحوالات” مالية في مدينة الشدادي بريف الحسكة، بتهمة جلب أموال لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” النشطة ضمن مناطق قسد، تزامن ذلك مع اعتقالها لشخص يعمل في مجال صناعة ألواح الطاقة الشمسية من قرية عدلة الواقعة جنوب مدينة الشدادي، بعد قدومه من مدينة البوكمال، وجرت عمليتي الاعتقال وسط تحليق للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي في أجواء الشدادي.

وأشار المرصد السوري، يوم أمس إلى أن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي في بلدة الطيانة بريف ديرالزور الشرقي، بعد إغلاق الطرق المؤدية للبلدة من قِبل قوات سوريا الديمقراطية، واعتقلت شخص من منزله يتهمه أهالي البلدة بالتعامل مع التحالف الدولي وتسليم عدد كبير من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.