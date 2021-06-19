في عمليتين منفصلتين.. خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تقتل شخص وتفجر منزل لرجل يعمل بـ “السحر والشعوذة” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: قام مسلحون يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بإطلاق النار على شخص في بلدة جديدة بكارة بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، ما أدى لمقتله على الفور، كما قامت خلايا التنظيم بتفجير منزل لرجل يعمل بـ “السحر والشعوذة” في بلدة السجر بريف دير الزور أيضاً.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 763 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 270 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 489 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.