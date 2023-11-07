في عمليتين منفصلتين.. “قسد” تعتقل مواطنين وتصادر أسلحة بريف دير الزور

محافظة دير الزور: اعتقل عناصر دورية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية مواطناً، في عملية دهم لمنزله ببلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، كما صادر العناصر الأسلحة التي كانت لديه، وجرى اقتياده إلى جهة مجهولة.

ويشار إلى أن المعتقل يعمل في مجال مكتب عقاري في البلدة.

كما داهمت دورية عسكرية لـ “ٌقسد” منزلاً في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، واعتقلت تاجر أسلحة، في حملة أمنية ضد تجار الأسلحة والمتعاونين مع تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.

وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية شن حملات اعتقال تطال خلايا “التنظيم” ومخربين وعملاء للإيرانيين وغيرهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 4 تشرين الثاني، اعتقال دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية ، 4 أشخاص بينهم طفل 14 عام، بتهمة المشاركة مع مسلحين محليين في أعمال تخريبية وضد “قسد”، وذلك في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي.