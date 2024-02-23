في عمليتين منفصلتين “للهيئة”.. مقتل عنصرين من قوات النظام في ريفي اللاذقية وحماة

قتل عنصران من قوات النظام في عمليتين منفصلتين لهيئة تحرير الشام في منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث قتل الأول على يد سرايا القنص على محور نحشبا شمال اللاذقية، كما قتل العنصر الآخر إثر استهداف عناصر هيئة تحرير الشام مواقع تحصنهم في سهل الغاب شمال غرب حماة.

وبذلك، يرتفع إلى 68 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 70 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 25 من العسكريين 47 من المدنيين بينهم6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 10 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

-37 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 16 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر