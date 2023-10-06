في قصف صاروخي مكثف من قبل قوات النظام.. استشهاد وإصابة 6 مدنيين في إدلب وريفها

في قصف صاروخي مكثف من قبل قوات النظام.. استشهاد وإصابة 6 مدنيين في إدلب وريفها

استشهد أربعة مدنيين بينهم طفل، إثر قصف نفذته قوات النظام، براجمات الصواريخ، على مدينة إدلب، ضمن منطقة ” بوتين، أردوغان”

كما أصيب مدنييان بجروح أحدهما إصابته في منطقة الرأس والآخر في القدم، في بلدة أريحا بريف إدلب، نقلا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

وقصف قوات النظام براجمات الصواريخ الطريق الواصل بين دارة عزة وترمانين في ريف إدلب.

وبذلك، يرتفع إلى 452 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 294 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 219 من العسكريين و 146 من المدنيين بينهم 32 طفل و15 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 51 من المدنيين بينهم 6 سيدات و16 أطفال وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-310 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 68 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.