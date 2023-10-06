في قصف لقوات النظام .. استشهاد 5 أشخاص بينهم أطفال في ترمانين بريف إدلب الشمالي

في قصف لقوات النظام .. استشهاد 5 أشخاص بينهم أطفال في ترمانين بريف إدلب الشمالي

استشهد 5 مدنيين بينهم 4 أطفال، في حصيلة غير نهائية، على خلفية قصف مدفعي، نفذته قوات النظام، على بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي، وسط معلومات عن وقوع جرحى حالات بعضهم حرجة.

كما قتل عنصر آخر من فصيل ” هيئة تحرير الشام، إثر استهدافه من قبل قوات النظام، على محور الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي.

وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 2 من عناصر “هيئة تحرير الشام” على محور الكبينة.

وبذلك، يرتفع إلى 458 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 295 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 219 من العسكريين و 146 من المدنيين بينهم 32 طفل و15 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-56 من المدنيين بينهم 6 سيدات و20 أطفال وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-310 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 69 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.