في قضية أخذ الثأر.. مقتل قيادي في الدفاع الوطني ومسلح أخر في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: قتل شخصان وهما قيادي في الدفاع الوطني وشخص أخر مسلح من عائلة “الجابر” في مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الموالية لها، في قضية أخذ الثأر، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن القيادي أقدم على قتل أحد أبناء العائلة قبل شهرين، لتقوم الأخيرة على أخذ ثأرهم بقتل القيادي.

وتشهد مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الموالية لها حالة من الفوضى والفلتان الأمني في ظل غياب قوانين رادعة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد اليوم، مقتل شاب مدني برصاص مجهولين، خلال محاولة اغتيال قائد فصيل أسود الشرقية الموالي للنظام وإيران بمدينة دير الزور، حيث جرى استهداف سيارة القيادي بالرصاص أثناء وجودها عند ورشة لتصليح السيارات بحي الضاحية في مدينة دير الزور، وكان بداخل أحد العاملين بالمكان ما أدى لمقتل ولم يصب القيادي بأذى حيث كان خارجها، فيما أصيب شخص آخر بالاستهداف.