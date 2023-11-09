في محاولة اغتيال.. إصابة مسؤول في قوى الأمن الداخلي واثنين من مرافقيه في ريف دير الزور الغربي

في محاولة اغتيال.. إصابة مسؤول في قوى الأمن الداخلي واثنين من مرافقيه في ريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور: تعرض مسؤول عن الخط الغربي التابع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، لعملية اغتيال قبل قليل، عبر زرع عبوة ناسفة من قبل مجهولين في طريق سيارته، أثناء مروره بين قرية الجلامدة وبلدة الحصان بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، بالإضافة على إصابة اثنين من مرافقيه، جرى نقلهم المستشفى لتلقي العلاج.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، وقوع انفجار في ريف دير الزور الشرقي، نتيجة استهداف مسلحين محليين بقذائف RPG حاجز تابع لقوات سوريا الديمقراطية، بالقرب من مستشفى الفيحاء الواقع بين بلدة آبريهة والبصيرة بريف دير الزور الشرقي، وسط انتشار العناصر.