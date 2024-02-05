في محاولة اغتيال قيادي في قوى الأمن الداخلي “الأسايش”.. استشهاد مواطن وإصابة سائق في هجوم لـ “التنظيم” بريف دير الزور الغربي

في محاولة اغتيال قيادي في قوى الأمن الداخلي “الأسايش”.. استشهاد مواطن وإصابة سائق في هجوم لـ “التنظيم” بريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور: نجا قيادي في قوى الأمن الداخلي “الأسايش” من محاولة اغتيال طالته من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث هاجموا السيارة بالرصاص في قرية الحصان بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى إصابته بجراح متفاوتة.

بينما استشهد مواطن وهو والد القيادي في الهجوم، وأصيب سائق بجراح متفاوتة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولاذا المهاجمون إلى جهة مجهولة.

وأحصى المرصد السوري 21 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 12 قتلى، هم: 9 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و2 مدني

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

* 16 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين و2 مدني.

* عمليتان في الحسكة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

* عمليتان في الرقة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

* عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.