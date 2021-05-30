في محاولة تسلل على مواقع “قسد” والنظام.. قتلى وجرحى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا بريف الحسكة

محافظة الحسكة: هاجمت الفصائل الموالية لتركيا، مساء اليوم، محاور قرية تل جمعة وأم الكيف وقاسمية الواقعة ضمن مواقع سيطرة “قسد” وقوات النظام في ريف الحسكة، ودارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين، إثر محاولة الفصائل التسلل إلى مواقع “قسد” وقوات النظام، ونتيجة الاشتباكات قتل 3 عناصر وجرح عنصرين من الفصائل الموالية لتركيا.

والجدير بالذكر أن قوات النظام لم ترد على مصادر النيران.

وفي 11 أيار، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها من مواقعها في باب الخير وداودية وأم عشبة بريف الحسكة، خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية قرب مزرعة بوبي بالمنطقة ذاتها، دون ورود معلومات عن إصابات، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري في المنطقة، فإن القصف جاء بعد الاشتباه بتحركات على محاور التماس.