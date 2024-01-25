في محاولة فض مشاجرة بين عائلتين.. مقتل مهجر من دير الزور بالرصاص المباشر شمال حلب

محافظة حلب: قتل شخص في العقد الثالث من العمر وهو من مهجري مدينة ديرالزور، بالرصاص المباشر، إثر محاولته فض مشاجرة اندلعت بين عائلتين إحداهما من مدينة مارع بريف حلب الشمالي من جهة، وعائلة الشيخ عيسى من جهة أخرى، في مخيم الريان بقرية شمارين شمال حلب ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها” درع الفرات”.

ويأتي ذلك في ظل انتشار فوضى السلاح والفلتان الأمني ضمن منطقة ” درع الفرات”.

وأشار المرصد السوري في 12 كانون الثاني الجاري، إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين عشيرتي “الزركات” و”الجيس” في مدينة جرابلس ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشرقي، على خلفية تجدد ثأر قديم بين الطرفين، حيث استهدف أفراد من عشيرة “الزركات” منزل أحد أبناء عشيرة “الجيس” بقذيفة “آربيجي”، لتندلع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، ويأتي ذلك بعد يوم من مقتل 3 أشخاص بينهم عنصر من الشرطة العسكرية.